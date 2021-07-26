Vali Yılmaz, trafik denetimlerine katıldı
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Vali Yılmaz, trafik denetimlerine katıldı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat - Haberler | Güncel

Vali Yılmaz, trafik denetimlerine katıldı Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz: "Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor" Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, jandarma ve polis uygulama kontrol noktalarında yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Vali Yılmaz, trafik denetimlerine katıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz:

"Mutlaka kurallara uymamız gerekiyor"

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, jandarma ve polis uygulama kontrol noktalarında yapılan trafik denetimlerine katıldı.

Kurban Bayramıyla birlikte artan trafik yoğunluğu nedeniyle jandarma ve polis uygulama kontrol noktalarında yapılan trafik denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, tek tek durdurulan sürücülere, "Trafikte her sene daha iyiye, diyoruz. Bunu başarmak için de mutlaka kurallara uymamız gerekiyor" hatırlatmasında bulundu. Sürücülerin ve yanlarında yolcu olarak bulunan vatandaşların geçmiş bayramlarını da tebrik eden Vali Yılmaz, sürücülere korona virüs tedbirlerini de hatırlatmayı ihmal etmedi.

Denetimlerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Erdinç Yılmaz, "Bütün sürücülerimize ve yolcularımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Trafikte her sene daha iyiye, diyoruz. Bunu başarmak için de mutlaka kurallara uymamız gerekiyor. Geçen yıla göre bu yıl aldığımız sonuçlar daha iyi, inşallah çok daha iyi olacak. Bunu da hep birlikte başaracağız" dedi.

Ayrıca Vali Yılmaz, trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet gösteren bütün sürücülere de teşekkür etti.

Vali Yılmaz, trafik denetimlerine katıldı
Vali Yılmaz, trafik denetimlerine katıldı
Vali Yılmaz, trafik denetimlerine katıldı
Vali Yılmaz, trafik denetimlerine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Burak Canbolat

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