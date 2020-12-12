Vali Yılmaz: "Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir"
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Vali Yılmaz: "Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir"

12.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:41
Vali Yılmaz:

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Tek amacımız vatandaşlarımızı korona virüs salgınından koruyabilmektir.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Tek amacımız vatandaşlarımızı korona virüs salgınından koruyabilmektir. Biz bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımız da kurallara uyarlarsa inanıyoruz ki korona virüsü hep birlikte yeneceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kararları uyarınca, "Sağlık için Hepimiz için" mottosuyla, vatandaşları bilinçlendirmek ve salgınla mücadeleyi hep birlikte gerçekleştirmek amacıyla Osmaniye'de tüm yaşam alanlarında gerçekleştirilen denetimler Vali Erdinç Yılmaz'ın nezaretinde devam devam ediyor. Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uyulması konusunda uyarılarda bulunan Vali Yılmaz, toplumun sağlığı için kurallara uymanın zorunlu olduğunu kaydetti.

Osmaniye'de denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade eden Vali Erdinç Yılmaz, "Tek amacımız, vatandaşlarımızı korona virüs salgınından koruyabilmektir. Biz bu mücadeleyi verirken vatandaşlarımız da kurallara uyarlarsa inanıyoruz ki korona virüsü hep birlikte yeneceğiz. Kendi sağlığımız, sevdiklerimizin sağlığı ve toplumumuzun sağlığı için herkesin bu sorumluluğun farkında olması gerekiyor. Vatandaşlarımızdan ısrarla kurallara hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. Bu hepimizin sağlığı için hayati derecede önem arz ediyor. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Atatürk Caddesinde gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - OSMANİYE

Vali Yılmaz: 'Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir'
Vali Yılmaz: 'Tek amacımız vatandaşımızı salgından koruyabilmektir'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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