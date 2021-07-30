Vali Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya, Karatepe Köyünde Yangından Zarar Gören Vatandaşlarımızı Ziyaret Ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya, Karatepe Köyünde Yangından Zarar Gören Vatandaşlarımızı Ziyaret Ettiler

Vali Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya, Karatepe Köyünde Yangından Zarar Gören Vatandaşlarımızı Ziyaret Ettiler
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Karatepe Köyünde söndürme çalışmaları devam eden yangın bölgesinde yaptıkları incelemelerin ardından, Karatepe Köyünde yangından zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettiler.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Karatepe Köyünde söndürme çalışmaları devam eden yangın bölgesinde yaptıkları incelemelerin ardından, Karatepe Köyünde yangından zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettiler. Ziyaretleri sırasında köy sakinlerimiz ile bir süre görüşen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, hasar tespiti yapılmasının ardından vatandaşlarımızın zararlarının karşılanacağını belirttiler.

Devletimizin her zaman vatandaşımızın yanında olduğunu belirten Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Devletimiz her türlü desteği sağlamaktadır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. "diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Tanju Bilgiç Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Aleyna Tilki Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Muslera Hakan Reçber Ahmet Ağaoğlu Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya, Karatepe Köyünde Yangından Zarar Gören Vatandaşlarımızı Ziyaret Ettiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:23:51. #1.15#

title