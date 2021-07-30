Vali Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Durmuşoğlu ve Kaya, Karatepe Köyünde Yangından Zarar Gören Vatandaşlarımızı Ziyaret Ettiler

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Karatepe Köyünde söndürme çalışmaları devam eden yangın bölgesinde yaptıkları incelemelerin ardından, Karatepe Köyünde yangından zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettiler.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Karatepe Köyünde söndürme çalışmaları devam eden yangın bölgesinde yaptıkları incelemelerin ardından, Karatepe Köyünde yangından zarar gören vatandaşlarımızı ziyaret ettiler. Ziyaretleri sırasında köy sakinlerimiz ile bir süre görüşen Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, hasar tespiti yapılmasının ardından vatandaşlarımızın zararlarının karşılanacağını belirttiler.

Devletimizin her zaman vatandaşımızın yanında olduğunu belirten Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Zarar gören vatandaşlarımızın yanındayız. Devletimiz her türlü desteği sağlamaktadır. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. "diye konuştu.

Kaynak: Habermetre