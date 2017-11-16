Vali Yıldırım Afad'ı Ziyaret Etti

Muş Valisi Aziz Yıldırım, beraberindekilerle birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü ziyaret etti.



Vali Aziz Yıldırım beraberinde Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fethi Polat ve Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ile birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi As tarafından karşılanan Vali Yıldırım, kuruma ait binaları gezerek, personel ile tanıştıktan sonra kullanılan araç ve gereçleri inceledi. Daha sonra İl Afet ve Acil Durum Müdürü Veysi As tarafından son günlerde yapılan faaliyetler hakkında Vali Yıldırım'a brifing verildi. Brifingde arama kurtarma ve müdahale hizmetlerinde kullanılan araç gereç ve malzemelerin tanıtımı yapıldı. Arama kurtarma faaliyetleri ve AFAD planı, "Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında ilde verilen eğitimler, bütünleşik tehlike haritalarının hazırlanması, belediyelere yapılan yardımlar ve yapılmakta olan afet konutları hakkında bilgiler verildi. Brifing sonrası Vali Yıldırım, beraberindeki heyet ile AFAD Lojistik Depoda incelemelerde bulunarak 12.11.2017 tarihinde Irak'ta meydana gelen depremden dolayı 17 tırla gönderilen çadır yardımı hakkında il müdürümüz Veysi As'tan bilgi aldıktan sonra depo çalışanlarına gayretlerinden dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi. - VAN