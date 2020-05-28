Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un Fethi'nin 567. yılına ilişkin paylaşım
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Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un Fethi'nin 567. yılına ilişkin paylaşım

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un Fethi'nin 567. yılına ilişkin paylaşım İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

28.05.2020 23:07 | Son Güncelleme: 28.05.2020 23:11

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un Fethi'nin 567. yılına ilişkin paylaşım

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yarın yapılacak olan fetih kutlamasının duyurusunu yapan Yerlikaya, "Yeni bir çağ başlattı, çağları aşan sevdan.. İstanbul'un Fethi'nin 567. yılını Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Arslanbek Sultanbekov ortak konseriyle büyük bir coşkuyla kutlayacağız" dedi.

stanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yarın yapılacak olan fetih kutlamasının duyurusunu yapan Yerlikaya, "Yeni bir çağ başlattı, çağları aşan sevdan.. İstanbul'un Fethi'nin 567. yılını Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği-Arslanbek Sultanbekov ortak konseriyle büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 29 Mayıs Cuma, Topkapı Sarayı saat 18.00" ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya'dan İstanbul'un Fethi'nin 567. yılına ilişkin paylaşım

Kaynak: İHA

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