VALİ YAZICI VAKA SAYILARIMIZ DÜŞÜYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VALİ YAZICI VAKA SAYILARIMIZ DÜŞÜYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAYOLU Trafik Haftası nedeniyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu trafik denetimine katıldı.

KARAYOLU Trafik Haftası nedeniyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu trafik denetimine katıldı. Kentin işlek caddelerinden Güllük Caddesi'nde gerçekleşen denetimde Vali Yazıcı, sürücülere izinlerini sorup belgelerini inceledi. Yazıcı, Şükürler olsun vaka sayılarımız ve rakamlarımız düşmeye başladı. Bundan mutluyuz dedi.

1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Karayolu Trafik Haftası nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği tanıtım etkinliğine Vali Ersin Yazıcı da katıldı. Güllük Caddesi Selekler Çarşısı önünde yapılan yol denetimini yakından takip eden Vali Yazıcı, tam kapanma nedeniyle sadece mesleki izinleri olanların araçlarıyla bir yerden bir yere gitmesine izin verildiğini anlatarak sürücülerin izin kağıtlarını inceledi. Trafik güvenliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak için buradayız diyen Yazıcı, 17 günlük kapanmanın 8'nci gününde Antalya'daki değişime dikkat çekerek Daha kat etmemiz gereken çok yolumuz var diye konuştu.

Kapanma sürecinde Antalya olarak kurallara uymaya ve her önlemi harfiyen uygulamaya dikkat ettiklerini belirten Yazıcı, şöyle konuştu

Farkındasınız ki Antalya'da tüm caddelerde, tüm girişlerde kontroller yapılıyor. Seyahat izni belgesi olmayanların şehre girmesine izin vermiyoruz. Şehir merkezlerinde de denetimleri artırdık. Buradaki amaç dışarıda bulunan insan sayısının minimize edilmesi. Şükürler olsun vaka sayılarımız ve rakamlarımız düşmeye başladı. Bundan mutluyuz. Yoğun bakımlarımızda bir yoğunluk söz konusu değil. Yüzde 63 civarında seyrediyor dedi.

EN YAKIN PAZARA GİDİP EVİNİZE DÖNÜN

Cumartesi günü kurulacak semt pazarları için de vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Vali Ersin Yazıcı, Biz kaymakamlıklarımızla belediyelerimizde her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz, lütfen en yakın pazara gidin alıverişinizi yapıp evinize geri dönün. Cumartesi gününü de sıkıntı yaşamadan atlatalım. Turizmin başkenti Antalya bu günleri atlatacak. Bayramdan sonra güzel gelişmeler olacak. Turizm hareketlenecek, fakat 17'sine kadar olan süreci kurallara uyarak evimizden çıkmayarak yerine getirelim diye konuştu.

VALİ YAZICI VAKA SAYILARIMIZ DÜŞÜYOR
VALİ YAZICI VAKA SAYILARIMIZ DÜŞÜYOR
VALİ YAZICI VAKA SAYILARIMIZ DÜŞÜYOR
VALİ YAZICI VAKA SAYILARIMIZ DÜŞÜYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kötü kokulara dayanamayan köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı
Kötü kokulara dayanamayan köylü ortaya çıkardı! Çukurdan parçalanmış ceset çıktı
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
5 yıldızlı otellerin yanında ücretsiz izole tatile 'tam kapanma' engeli
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Son dakika haberi | CAMİ BAHÇESİNİ TEMİZLERKEN DÜŞÜP ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Diego Mesut Özil Salih Uçan Gökhan Töre Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: VALİ YAZICI VAKA SAYILARIMIZ DÜŞÜYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 15:55:47. #1.16#

title