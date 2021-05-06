VALİ YAZICI VAKA SAYILARIMIZ DÜŞÜYOR

KARAYOLU Trafik Haftası nedeniyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu trafik denetimine katıldı.

KARAYOLU Trafik Haftası nedeniyle Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu trafik denetimine katıldı. Kentin işlek caddelerinden Güllük Caddesi'nde gerçekleşen denetimde Vali Yazıcı, sürücülere izinlerini sorup belgelerini inceledi. Yazıcı, Şükürler olsun vaka sayılarımız ve rakamlarımız düşmeye başladı. Bundan mutluyuz dedi.

1-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Karayolu Trafik Haftası nedeniyle Antalya Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği tanıtım etkinliğine Vali Ersin Yazıcı da katıldı. Güllük Caddesi Selekler Çarşısı önünde yapılan yol denetimini yakından takip eden Vali Yazıcı, tam kapanma nedeniyle sadece mesleki izinleri olanların araçlarıyla bir yerden bir yere gitmesine izin verildiğini anlatarak sürücülerin izin kağıtlarını inceledi. Trafik güvenliğiyle ilgili farkındalık oluşturmak için buradayız diyen Yazıcı, 17 günlük kapanmanın 8'nci gününde Antalya'daki değişime dikkat çekerek Daha kat etmemiz gereken çok yolumuz var diye konuştu.

Kapanma sürecinde Antalya olarak kurallara uymaya ve her önlemi harfiyen uygulamaya dikkat ettiklerini belirten Yazıcı, şöyle konuştu

Farkındasınız ki Antalya'da tüm caddelerde, tüm girişlerde kontroller yapılıyor. Seyahat izni belgesi olmayanların şehre girmesine izin vermiyoruz. Şehir merkezlerinde de denetimleri artırdık. Buradaki amaç dışarıda bulunan insan sayısının minimize edilmesi. Şükürler olsun vaka sayılarımız ve rakamlarımız düşmeye başladı. Bundan mutluyuz. Yoğun bakımlarımızda bir yoğunluk söz konusu değil. Yüzde 63 civarında seyrediyor dedi.

EN YAKIN PAZARA GİDİP EVİNİZE DÖNÜN

Cumartesi günü kurulacak semt pazarları için de vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Vali Ersin Yazıcı, Biz kaymakamlıklarımızla belediyelerimizde her türlü önlemi aldık. Vatandaşlarımızdan şunu rica ediyoruz, lütfen en yakın pazara gidin alıverişinizi yapıp evinize geri dönün. Cumartesi gününü de sıkıntı yaşamadan atlatalım. Turizmin başkenti Antalya bu günleri atlatacak. Bayramdan sonra güzel gelişmeler olacak. Turizm hareketlenecek, fakat 17'sine kadar olan süreci kurallara uyarak evimizden çıkmayarak yerine getirelim diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı