Vali Yazıcı, Gündoğmuş Senir Mahallesi'nde

Tüm haberler için tıklayınız...Yangından etkilenen Gündoğmuş'un Senir Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Ersin Yazıcı, yangına karşı el birliğiyle hep birlikte mücadele ettiklerini ve bundan sonrada yaraların sarılması aşamasında birlikte...

Tüm haberler için tıklayınız...

Yangından etkilenen Gündoğmuş'un Senir Mahallesi'ni ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulunan Vali Ersin Yazıcı, yangına karşı el birliğiyle hep birlikte mücadele ettiklerini ve bundan sonrada yaraların sarılması aşamasında birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler olan Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçramasıyla yaklaşık 60 bin hektarlık ormanlık alan ve tarım arazisine zarar verdi. Türkiye'nin en büyük yangın felaketi olarak tarihe geçen olayda 59 mahalle büyük zarar gördü. Yangından etkilenen bölgelerin ve vatandaşların yaralarının sarılmasıyla ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ersin Yazıcı, Gündoğmuş'un Senir Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Yazıcı, yangında mağdur olan vatandaşların eksikleri, acil ihtiyaçları ve talepleri olup olmadığını sorarak Kaymakam Hamza Özbilgi'den mahallede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vatandaşlarımızın Mağdur Olmaması Önceliğimiz

Manavgat'ta başlayıp Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'yı etkileyen yangın sonrası yangından etkilenen vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Vali Yazıcı ve Kaymakam Özbilgi Gündoğmuş'un Senir Mahallesi'ndeki çalışmaları ve vatandaşların ihtiyaçlarının olup olmadığını yerinde gözlemlemek için bölgeye gitti. Vatandaşların mağdur olmaması için bölgedeki çalışmaların her adımının takipçileri olacaklarını belirten Vali Yazıcı, bölge halkının önemli geçim kaynaklarından olan ve yangında büyük zarar gören tarım alanları zararlarının karşılanması hakkında açıklamalarda bulundu. Tarımla ilgili tespit çalışmalarının devam ettiğini ve desteklerin en kısa sürede açıklanacağını aktaran Vali Yazıcı, bunun yanında vatandaşlara fidan desteğinin de verilebileceğini söyledi. Mahalle sakinleriyle konuşmasında önemli olanın can kaybının olmamasının olduğu, diğer her şeyin telafisi olduğunu ifade eden Vali Yazıcı; "Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın mağdur olmaması önceliğimiz. Yaralarımızı en kısa zamanda hızlıca saracağız. " dedi.

Yangından Etkilenen Bütün Bölgelerimizi Ziyaret Ediyorum

Yangından etkilenen bütün bölgeleri ziyaret ederek vatandaşların eksiklerinin giderilip giderilmediğini ve bir ihtiyaçlarının olup olmadığını soran Vali Yazıcı; "Maalesef yangınlarda 59 mahallemiz etkilendi. Birçok ormanlık ve tarım alanımız zarar gördü. Hepimize geçmiş olsun. Bundan sonra yaraları sarma vakti. Yangını söndürmede gösterdiğimiz birliktelik ruhu yaraların sarılması aşamasında da devam edecek. Bu aşamada hep birlikte çalışacağız. Yangından etkilenen bütün bölgelerimizi ziyaret ettim ve etmeye de devam edeceğim. Vatandaşlarımızın bir eksikleri, talepleri var mı diye sormak istedim. Yaraları hızlıca sarıp eski güzel günlerimize döneceğiz. " diye konuştu.

Eksikler Giderilmiş Durumda

Senir Mahallesi'ndeki zararlarla ilgili Kaymakam Özbilgi ve Muhtar Durmuş Ali Yıldız'dan bilgi alan Vali Yazıcı; "Köyümüzde hayvan kaybı yok çok şükür. Tarımla ilgili çalışmalarımızda devam ediyor. Tarım alanları zarar gören çiftçilerimiz için fidan desteği yapılması da gündemde. Mahallemizde 30 ev yangından zarar gördü. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza verilen konteyner evlerin elektrik, su ve klima gibi eksikleri giderilmiş durumda. Yine bu konteynerlerde kullanılacak olan ev eşyaları ve aletleri de vatandaşlarımıza ulaştırılmış. Vatandaşlarımız her türlü ihtiyacında Afet Yönetim Merkezi'mize ulaşarak ihtiyaçları için talep oluşturabilir. Zarar gören vatandaşlarımızın evleri de inşallah bir yıl içinde yapılacak. " şeklinde konuştu.

Yanan Bölgelerimizi Tekrar Yeşillendireceğiz

Yangında zarar gören bölgelerin en kısa sürede telafi edilip tekrar yeşillendireceğinin altını çizen Vali Yazıcı; "Yanan bölgelerimizi tekrar yeşillendireceğiz. Yanan yerleri telafi edeceğiz. İnşallah bir daha böyle bir felaketle karşılaşmayız. Allah beterinden korusun. Devletimiz ve Milletimiz çok büyük. İnşallah en kısa sürede yaralarımızı saracağız. " ifadelerini kullandı.

Mahalle ziyaretinin ardından Vali Yazıcı Afet Yönetim Merkezi'ne geçerek orman yangınından etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili Kaymakamların ve kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na başkanlık yaptı. Gündoğmuş Senir Mahallesi 01 Gündoğmuş Senir Mahallesi 02 Gündoğmuş Senir Mahallesi 03 Gündoğmuş Senir Mahallesi 04 Gündoğmuş Senir Mahallesi 05 Gündoğmuş Senir Mahallesi 06

Tüm haberler için tıklayınız...

Kaynak: Habermetre