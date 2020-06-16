Vali Yazıcı'dan Manyas'ta veda ziyaretleri Antalya Valiliğine atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Manyas'ta veda ziyaretlerinde bulundu.

Antalya Valiliğine atanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Manyas'ta veda ziyaretlerinde bulundu.

Hükümet Konağı girişinde Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barçın, kurum amirleri ve STK temsilcileri tarafından karşılanan Yazıcı, İlçe Kaymakamlığı makamına geçti.

Kaya, Vali Ersin Yazıcı'ya Manyaslı ebru sanatçısı Osman Şimşek'in bir tablosunu verdi.

Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş da süt ürünlerinden oluşan bir hediye paketi armağan etti.

Vali Yazıcı, Antalya'ya yolu düşenlerin kendisini ziyaret etmelerinden çok mutlu olacağını belirterek ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA