Vali Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün Annesinin Cenaze Törenine Katıldı

KOCAELİ (Habermetre) - Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün annesi Meliha Hülagü'nün cenaze törenine katıldı.

Yeni Cuma Camiinde düzenlenen cenaze törenine; Vali Seddar Yavuz'un yanısıra, Kocaeli Milletvekilleri İlyas Şeker, Sami Çakır, Fikri Işık ve Mehmet Akif Yılmaz, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, rektör yardımcıları, akademisyenler, üniversite çalışanları, iş insanları, aile yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman'ın öğle namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından merhume Meliha Hülagü, Bursa Osmangazi Hamitler Köyü Aile Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

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