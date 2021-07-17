Vali Yardımcısı Şimşek'in evine hırsız girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Yardımcısı Şimşek'in evine hırsız girdi

Vali Yardımcısı Şimşek'in evine hırsız girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evine hırsız girdi.

Karabük Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evine hırsız girdi. Kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar değerli gördükleri eşyaları çalarak ortalıktan kayboldu.

Olay Yenişehir Mahallesinde bulunan lojmanlarda meydana geldi. Yıllık izin dolayısıyla il dışında bulunan Vali Yardımcısı Numan Tahir Şimşek'in evine hırsız girdi. Kimliği belirlenemeyen hırsız veya hırsızlar evde değerli gördükleri eşyaları çalarak ortalıktan kayboldu. Evin camının kırık olması nedeniyle durum polise bildirildi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ekipleri, Şimşek'in evine gelerek parmak izi araştırması yaparken, güvenlik kameraları da inceleme altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Vali Yardımcısı Şimşek'in evine hırsız girdi
Vali Yardımcısı Şimşek'in evine hırsız girdi
Vali Yardımcısı Şimşek'in evine hırsız girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı
Tartıştığı eşini çocuklarının önünde öldürüp kendini bıçakladı
Bu da damat dehşeti! Kayınvalidesini benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
Bu da damat dehşeti! Kayınvalidesini benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Deniz Akkaya Kadir Doğulu Serra Arıtürk Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Erol Bulut Burak Elmas Şenol Güneş Şaban Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Yardımcısı Şimşek'in evine hırsız girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 16:52:34. #1.14#

title