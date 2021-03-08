Vali Yardımcısı Kılıç'tan kontrollü normalleşme denetimi
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Vali Yardımcısı Kılıç'tan kontrollü normalleşme denetimi

08.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:49
Vali Yardımcısı Kılıç'tan kontrollü normalleşme denetimi

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında kontrollü normalleşme denetimi yapıldı.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç başkanlığında kontrollü normalleşme denetimi yapıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın talimatı üzerine başlatılan kontrollü normalleşme denetimleri kentin değişik noktalarında devam ediyor. Tedbirlerin sıkı tutulduğu Hakkari'de Vali Yardımcısı Kılıç, beraberindeki polis, zabıta ve kurumlardan oluşan ekiplerle lokanta, toplu taşıma araçları ve taksi duraklarını tek tek denetledi. Vali Yardımcısı Kılıç, maske, sosyal mesafe ve hijyenik kurallarına dikkat edilmesi uyarısını yeniledi. Kontrollü normalleşme denetimlerinin aralıksız olarak devam edeceğini ifade eden Vali Yardımcısı Kılıç, herkesin kurallara uymasını istedi. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Kılıç'tan kontrollü normalleşme denetimi
Vali Yardımcısı Kılıç'tan kontrollü normalleşme denetimi
Vali Yardımcısı Kılıç'tan kontrollü normalleşme denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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