Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu - Haberler
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Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel
Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu

Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, Karasu ilçesinde turizme kazandırılması planlanan alanlarda inceleme yaptı.

SAKARYA (AA) - Sakarya Vali Yardımcısı Selda Dural ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar, Karasu ilçesinde turizme kazandırılması planlanan alanlarda inceleme yaptı.

Karasu Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı İshak Sarı ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hasan Alataş da ziyarette hazır bulundu.

Helvacı ve Sarı, Dural ve Acar'a, Karasu Kalesi'nin tarihçesi, konumu, genel yapısı ile karavan turizmine kazandırılması planlanan alanlar hakkında bilgi verdi.

Sarı, yaptığı açıklamada, "Karasu Kalesi'nin gün yüzüne çıkarılması ve turizme kazandırılmasının ilçemize büyük katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca doğada tatil yapmayı sevenler için kamp ve karavan olmazsa olmazdır. Şehrimiz deniz, doğa, nehir, göl ve turizm açısından zengin alanları içermekte. Bu alanlar karavan turizmi için de çok uygun." ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu

Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu

Vali Yardımcısı Dural ve İl Kültür Turizm Müdür Vekili Acar, Karasu'da incelemelerde bulundu

AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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