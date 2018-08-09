Vali Vekili Mardinli, Muhtar ve Vatandaşlarla Buluştu

Hatay Vali Vekili Orhan Mardinli, Altınözü ilçesinde halkla buluşma toplantısı yaptı.

Vali Vekili Mardinli, Altınözü İlçe Müftülüğüdeki toplantıda ilçelerde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları ve taleplerini ilk ağızdan dinlediklerini belirtti.

Vatandaşları dinleyen Mardinli, sorunların çözümüne ilişkin ilgili kurum müdürlerine talimatlar verdi.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur da ilçeyle ilgili sunum yaptı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Halit Şahin, İl Emniyet Müdürü Vekili Cemal Gülerik, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.