Vali ve milletvekilleri kamu yatırımlarını inceledi
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Vali ve milletvekilleri kamu yatırımlarını inceledi

13.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:16
Vali ve milletvekilleri kamu yatırımlarını inceledi

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kamu yatırımlarını bürokrasi ve siyasiler yerinde inceledi.

Adıyaman'ın Besni ilçesindeki kamu yatırımlarını bürokrasi ve siyasiler yerinde inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış'la birlikte Besni ilçesinde farklı sektörlerde inşaatı devam eden ve hizmete sunulan kamu yatırımlarını inceledi.

İlçede inşaat çalışmaları tamamlanan ve devam eden kamu yatırımlarını gezerek incelemelerde bulunan Vali Çuhadar ve Adıyaman milletvekilleri, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Heyet ilk olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yatırım programında yer alan Besni İlçe Stadyumunda yeni yapılan 960 kişilik tribün yapımı ve dörtlü soyunma odaları ile çevre ihata duvarlarını inceledi. İlçe stadyumundaki incelemelerinin ardından yapımı tamamlanmak üzere olan Besni Gençlik Merkezi, Besni Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile Açık Tenis Kortları ve devam eden diğer yatırımları gezerek, yürütülen çalışmalarla ilgili Gençlik Spor İl Müdürü Fikret Keleş'ten bilgi alındı.

Vali Çuhadar ve milletvekilleri daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilçe merkezinde Besni halkının sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapabilmesi için Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek 20 dönümlük arazide devam eden çalışmalarla ilgili yetkili firma temsilcisinden projede yer alan tesisler ve sosyal donatılar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra önemli çalıştay, sempozyum, kongreler ile ilçenin kültürel faaliyetlerine cevap verecek olan yapımı bitirilerek hizmete sunulan Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi gezildi. - ADIYAMAN

Vali ve milletvekilleri kamu yatırımlarını inceledi
Vali ve milletvekilleri kamu yatırımlarını inceledi
Vali ve milletvekilleri kamu yatırımlarını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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