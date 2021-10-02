Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANLIĞI'nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

ELAZIĞ (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI'nın bazı valilikler ve il emniyet müdürlüklerine yönelik atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre; Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Geçen ay AFAD Başkanlığına atanan Yunus Sezer'in yerine Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya atandı. Ayrıca; Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu'nun ataması gerçekleştirildi.


Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
Ticaret Bakanı Muş: 'İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu.

Ticaret Bakanı Muş: "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu.

 Son dakika haberi! Bakan Muş: 'Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.

Son dakika haberi! Bakan Muş: "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Aleyna Tilki Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 04:16:58. #1.12#