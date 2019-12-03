Vali ve Garnizon Komutanı engellilerle basketbol oynadı

03.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:43

Osmaniye Engelliler Platformu tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, il protokolü ve engelli dernekleri temsilcilerinin katıldığı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturarak engelliler ile basketbol maçı yaptı.



Program öncesinde, 7 Ocak Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Muttalip Altun, İşitme Engelliler Derneği Başkanı Aslı Hakat, Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ziya Demez, 6 Nokta Körler Derneği Osmaniye Temsilcisi Necdet Yılmazer, Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Zahide Aktürk, Osmaniye Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Özener ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Üyesi Murat Gök öğrencilerle bir araya gelerek söyleşi yaptı.



Daha sonra okulun spor salonunda tekerlekli sandalye basketbol maçı düzenlendi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Albay Emin Yılmaz Sancaktar ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, tekerlekli sandalyeye oturarak, engelliler ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı çok sayıda öğrenci izleyerek destek verdi. Maç sonrası, engelli sporculara günün anısına çiçek ve hediye paketi takdim edildi.



Osmaniye Engelliler Platformu Başkanı Haydar Aktürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farklı bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Programlarımız bir hafta sürecek ve etkinliklerde okulları hedef aldık. Eğitim yuvalarında öğrencilerimizle bir araya gelerek, birebir bilinçlendirmeyi ve farkındalığı amaçlıyoruz. Bugün protokol ve engelli derneklerinin bir arada olduğu bir etkinlik yaptık. Önce çocuklarla bir araya gelip, engellilik nedir, engelliler platformu nedir, engelliye nasıl davranılması noktasında bir bilinçlendirme yaptık. Daha sonra protokolümüzün de içerisinde olduğu bir basketbol maçı düzenlendi. Sayın valimizi, garnizon komutanımızı, ticaret odası başkanımızı ve okul yöneticimizi tekerlekli sandalyeye oturtarak, engelli basketbolcularla maç yapmalarını sağladık. Bundaki amacımız, engellilerin durumunun biraz daha iyi anlaşılmasıydı. Bir tekerlekli sandalyede spor yapmanın zorluğu noktasında farkındalık oluşturmaya çalıştık. Çok verimli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz de bu programdan faydalanmış oldular" şeklinde konuştu.



Engelliler Platformu olarak Osmaniye'de 11 yıldır çalışmalarının olduğunu ifade eden Haydar Aktürk, bu sayede kentte engellilik bilincinin yeterince oluştuğunu düşündüklerini söyledi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA