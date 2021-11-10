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Vali ve Emniyet Müdüründen emniyet kemeri uyarısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vali ve Emniyet Müdüründen emniyet kemeri uyarısı

Erzurum Valisi Okay Memiş ve İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer "Bir hareketine bakar" sloganı ile araçlarında emniyet kemeri takıp vatandaşları uyardı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Okay Memiş ve İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer"Bir hareketine bakar" sloganı ile araçlarında emniyet kemeri takıp vatandaşları uyardı.

Vali Okay Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Trafikte emniyet kemeri takmak yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 oranında azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar" diyerek sürücülere seslendi.

İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer de araçta emniyet kemeri takıp, vatandaşları uyardı. - ERZURUM

Vali ve Emniyet Müdüründen emniyet kemeri uyarısı

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