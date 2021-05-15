Vali Varol semt pazarında denetim gerçekleştirdi
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Vali Varol semt pazarında denetim gerçekleştirdi

Vali Varol semt pazarında denetim gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ağrı Valisi Osman Varol, il protokol üyeleri ile birlikte "Pazar Yerleri Genelgesi" kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Ağrı Valisi Osman Varol, il protokol üyeleri ile birlikte "Pazar Yerleri Genelgesi" kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirdi.

Ağrı Valisi Osman Varol, il protokol üyeleri ile birlikte "Pazar Yerleri Genelgesi" kapsamında korona virüs tedbirleri gözetilerek açılan

Fevzi Çakmak Semt Pazarında denetim gerçekleştirdi. Pazar esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Vali Varol, vatandaşların talep ve isteklerini dinleyip çocuklara çeşitli hediyeler verdi. - AĞRI

Vali Varol semt pazarında denetim gerçekleştirdi
Vali Varol semt pazarında denetim gerçekleştirdi
Vali Varol semt pazarında denetim gerçekleştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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