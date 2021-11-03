Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Şehit İsmet Paliğa'nın ailesini evinde ziyaret etti.

HAMUR, AĞRI (İHA) - Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Şehit İsmet Paliğa'nın ailesini evinde ziyaret etti.

1993 yılında Hamur'un Tepecik köyünde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Güvenlik Korucusu İsmet Paliğa'nın Leylek Pınar mahallesinde oturan ailesini evinde ziyaret etti. Aile ile yakından ilgilenen Vali Varol, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti. - AĞRI

Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret

Vali Varol'dan şehit ailesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title