Vali Varol: "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır"

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Vali Varol yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." sözlerinin vücut bulduğu bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarak, milletimizin kaderini değiştirmiş, bu toprakları bize vatan yapmıştır.

Bugün bizlere düşen görev, aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve emanetimizi bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı