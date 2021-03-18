Vali Varol: "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Varol: "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır"

18.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:28
Vali Varol:

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Vali Varol yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin gurur kaynağı, muzaffer tarihinin mümtaz sayfalarından biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." sözlerinin vücut bulduğu bu zafer, Türk milletinin istiklali uğruna nelerini feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atarak, milletimizin kaderini değiştirmiş, bu toprakları bize vatan yapmıştır.

Bugün bizlere düşen görev, aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan ve emanet edilen vatan topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmek, gelecek nesillere bu bilinci aktarmak ve emanetimizi bizden sonraki nesillere daha güvenli bir şekilde devretmektir.

Bu duygu ve düşüncelerle, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Varol: "Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 12:32:33. #1.15#
title