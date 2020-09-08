Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı
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Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nın dün Türkiye genelinde başlattığı FETÖ soruşturması kapsamında kaymakam, vali yardımcısı ve hukuk müşavirlerinin de aralarında olduğu 50 kişi görevden alındı.

08.09.2020 13:41 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:59

İçişleri Bakanlığı FETÖ'ye yönelik pek çok kentte kapsamlı soruşturma başlattı. Dün başlayan görevden almalar bugün de devam etti. Soruşturma kapsamında aralarında 30'a yakın kaymakam, vali yardımcısı ve hukuk müşavirlerinin de olduğu toplam 50 kişi görevden uzaklaştırıldı.

50 KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Görevden uzaklaştırılanlar arasında, Erzurum'un Hınıs Kaymakamı Mustafa İlhan, Narman Kaymakamı Mustafa Serin ve Uzundere Kaymakamı Hakan Şeker, Tunceli Vali Yardımcısı Akın Zor ve Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu bulunuyor. Iğdır ve Karabük'te de vali yardımcılarına yönelik soruşturmada; Iğdır Vali Yardımcısı Yunus Koç, Karabük'te ise Vali Yardımcısı Barboros Baran görevden alındı. Batman'da Sason ve Beşiri, Şanlıurfa'da Karaköprü ve Akçakale kaymakamları, Hatay'ın Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci ile Erzincan'da da Çayırlı Kaymakamı Ömer Büyükergenegörevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında açığa alınanların sayısı toplam 50 kişi oldu.

Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı
Haber Yorumları (4)
METİN: 4 yıldır bulamamak...ne desem bilemedim...
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ALİCAN: El ele gezdiğiniz günleri neden unuttunuz. Her haltı yiyin, CHP''ye atın.
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GERÇEKLER: Gerçekler acıdır, Baklava Tatlıdır. . . . Ateş olmayan yerden Duman çıkmaz. . . . Ama; Bir çok ilde bu ataş var. !!!!
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