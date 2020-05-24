Vali uyardı: "Yeni vaka görüldü, bayram için gelenler 14 gün evden çıkmayalım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali uyardı: "Yeni vaka görüldü, bayram için gelenler 14 gün evden çıkmayalım"

Vali uyardı: "Yeni vaka görüldü, bayram için gelenler 14 gün evden çıkmayalım" Elazığ'da 20 gün sonra yeni Korona virüs (Covid-19) vakası görülmesi üzerine açıklama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım,"İlimizde uzun bir aradan sonra dışardan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü.

24.05.2020 03:41 | Son Güncelleme: 24.05.2020 03:45

Vali uyardı: "Yeni vaka görüldü, bayram için gelenler 14 gün evden çıkmayalım"

ELAZIĞ - Elazığ'da 20 gün sonra yeni Korona virüs (Covid-19) vakası görülmesi üzerine açıklama yapan Vali Çetin Oktay Kaldırım,"İlimizde uzun bir aradan sonra dışardan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü. İl dışından bayram için gelenler,lütfen 14 gün evden çıkmayalım"diyerek uyardı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19 ile mücadele kapsamında her türlü tedbir alınmasıyla kısa sürede önemli başarı elde edildi. 20 gündür yeni vaka görülmeyen kentte, Ramazan Bayramı nedeniyle şehre gelen 2 kişide pozitif vaka çıktı, merkeze bağlı Sürsürü ve Çaydaçıra Mahallesi'nde bulunan 2 apartman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karantinaya alındı.

Vali uyardı: "14 gün evden çıkmayalım"

Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada,"İlimizde uzun bir aradan sonra dışardan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü. İl dışından bayram için gelenler, lütfen 14 gün evden çıkmayalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım ve il olarak yakaladığımız başarıyı gölgelemeyelim.Şehrimizi bir daha böyle sessiz bırakmayalım.Anne babamızı, eşimizi, evlatlarımızı, akrabalarımızı, yakınlarımızı seviyorsak lütfen uzaktan bayramlaşalım.Bayram, sevinçleri paylaşmaktır, tedbirsiz davranıp sevdiklerimizi üzmek değildir.Lütfen azami tedbirli olalım"ifadelerini kullandı.

Vali uyardı: 'Yeni vaka görüldü, bayram için gelenler 14 gün evden çıkmayalım'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Haber
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Cübbeli Ahmet'ten Alparslan Kuytul'a sert tepki: Ajan mısın, katil mi olmak istiyorsun?
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Elazığ'da bayram ziyaretine gidenler nedeniyle 20 gün sonra koronavirüs vakası görüldü
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bahçeli'nin önerisine AK Parti'den yeşil ışık! İşte Babacan ve Davutoğlu'nu seçim dışında tutacak 2 formül
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel vakalarla ilgili Haziran ortasını işaret etti: Güzel şeyler konuşabiliriz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi 'İnisiyatif aldım' savunması ceza yemekten kurtaramadı
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Koronavirüsü yenen Abdurrahim Albayrak, söylediği türküyle virüse isyan ederek etrafındakileri güldürdü
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 2 milyar 23 milyon 523 bin liraya ulaştı
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı
Düzce'de sokağa çıkma yasağını delen 7 kişiye ceza uygulandı
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
Tekstil piyasası bayram öncesi sessizliğe büründü! Esnaf sinek avlıyor
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
NBA efsanesi Patrick Ewing koronavirüse yakalandı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
ABD'li araç kiralama şirketi Hertz, koronavirüs nedeniyle konkordato başvurusu yaptı
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
8 Mayıs'tan bu yana vaka görülmeyen mahallede karantina kalktı, Ordu'da karantina uygulanan mahalle kalmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Mfö Türkan Şoray Kenan Doğulu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Michael Jordan Robert Prosinecki
Daha Fazla İzmir Bayram Ak Parti Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Vali uyardı: "Yeni vaka görüldü, bayram için gelenler 14 gün evden çıkmayalım" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 03:46:15. #1.14#
title