Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi
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Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi

İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin - Haberler | 3. Sayfa

Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık: "Silah sesinin ardından karşımdaki camın patladığına şahit oldum geriye döndüğümde zaten hain kaçıyordu" Vali İsmail Ustaoğlu: "Tüm ekiplerimiz detaylı...

Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık:

"Silah sesinin ardından karşımdaki camın patladığına şahit oldum geriye döndüğümde zaten hain kaçıyordu"

Vali İsmail Ustaoğlu:

"Tüm ekiplerimiz detaylı bir şekilde olayı inceliyor; İnşallah en kısa sürede olayın failini bulacağız"

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde bu sabah Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada uğradığı silahlı saldırının ardından Vali İsmail Ustaoğlu olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Murta Zorluoğlu ile birlikte Yomra Belediye binasına gelen Vali İsmail Ustaoğlu, Başkan Mustafa Bıyık'a "Geçmiş olsun" temennisinde bulundu, yetkililerden saldırıyla ilgili bilgi aldı. Ziyareti sonrasında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Vali İsmail Ustaoğlu "Öncelikle belediye başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Malumunuz olduğu üzere sabah saat 8 sıralarında başkanımız belediye binasına geldiği sırada silahlı saldırı olayı meydana geldi. Olayla ilgili olay yeri inceleme ekipleri inceliyor. Çok şükür belediye başkanımıza bir mermi isabet etmedi. Tüm ekiplerimiz detaylı bir şekilde olayı inceliyor. İnşallah en kısa sürede olayın failini bulacağız. Görgü tanıkları ve olay yeri etrafındaki kamera kayıtları da incelendi. Tüm detayları ile arkadaşlarımız araştırmalarını yapıyor" dedi.

Vali Ustaoğlu, saldırganın kimliği ile ilgili şuan için bir bilgi olmadığını da sözlerine ekledi.

Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, belediye geliş saatine göre her zaman olduğu gibi bu sabah saat 08.30 civarlarında belediye binasına geldiğini ifade ederek "Araçtan indiğim anda telefonla görüşüyordum. Çok da konunun farkına varamadım. Silah sesinin ardından karşımdaki camın patladığına şahit oldum geriye döndüğümde zaten hain kaçıyordu. Konuyla alakalı farklı bir bilgi sahibi değilim. Bariz bir durum var, kendimize göre bilgilerimiz var. Onları Emniyet'le paylaşacağız" diye konuştu.

Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi
Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi
Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi
Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi
Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi
Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi
Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi
Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi
Vali Ustaoğlu, Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökmen Şahin

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