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Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

DÜZCE (İHA) – Düzceli Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun vefat eden babası Temel Ustaoğlu, düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

DÜZCE (İHA) – Düzceli Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun vefat eden babası Temel Ustaoğlu, düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun babası Temel Ustaoğlu için Çilimli ilçesine bağlı Karaçörtlen köyünde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ardından Temel Ustaoğlu, köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un yanı sıra, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Bilecik Valisi Yunus Fatih Kadiroğlu, Bursa Valisi Yakup Canpolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Düzce Valisi Cevdet Atay, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve üst düzey birçok bürokrat katıldı.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Trabzonspor Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor kulübü ve 33 ilin valisi de çelenk gönderdi. - DÜZCE

Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

Vali Ustaoğlu'nun babası toprağa verildi

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