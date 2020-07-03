Vali Tutulmaz; "Enerjimizi Zonguldak paydasına harcayalım"
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Vali Tutulmaz; "Enerjimizi Zonguldak paydasına harcayalım"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecileri kabul etti.

Vali Tutulmaz;
03.07.2020 17:21 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:25

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, gazetecileri kabul etti. Vali Tutulmaz, enerjinin Zonguldak paydası için harcanmasını istedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Zonguldak Valiliği görevine atanan Vali Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulunu ve gazetecileri kabul etti.

Ziyarette gazeteciler ile tanışan Vali Tutulmaz, 15 günlük çalışma süreci boyunca Zonguldak adına kanaatlerini dile getirdi.

Vali Tutulmaz'a cemiyetin kuruluşu hakkında bilgi veren Başkan Derya Akbıyık, "Bizler sizleri basın kuruluşları olarak ziyaret ediyoruz. Cemiyetimiz 1949 yılında kuruldu. Köklü STK'lardan birisi. İlimizin gelişimi ve büyümesi için kamu kuruluşları ve özel sektörle çalışıyoruz ve bu yönde çalışmaları sürdürmeyi hedefliyoruz. Türkiye ortalamasında ilk 5 ortalamasında yer alıyoruz. Sarı Basın Kartı ve Sürekli Basın Kartına sahip üyelerimiz var. Bu şekilde çalışmalar yapıyoruz. İli temsil ediyoruz. İlçe başkanlarımızla beraber" şeklinde konuştu.

Başkan Derya Akbıyık, BİK temsilciliği ve İletişim Başkanlığı temsilciliğinin Zonguldak'a kurulması talebini Vali Tutulmaz'a iletti. Vali Mustafa Tutulmaz da bu talebi olumlu karşılayarak gerekli girişimler konusunda destek verilebileceğini ifade etti.

"Zonguldak'a yönelik hususları hep beraber değerlendireceğiz"

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, göreve başlayalı 15 günlük süreç içerisinde kenti tanıma imkanı olduğunu aktardı. Kent adına belirli kanaatlerin oluştuğunun altını çizen Vali Tutulmaz şöyye devam etti:

"Bugün sizleri Valiliğimizde misafir etmekten mutluluk duyuyorum. Göreve başlayalı 15 gün gibi bir süre oldu. Bu süre içerisirde Zonguldak'ı tanıma görme imkanım oldu. Belirli kanaatlerim oluştu. Zonguldak'a yönelik hususları hep beraber değerlendireceğiz. Tartışacağız. Uygulamaya koymaya çalışacağız. Bugüne kadar edindiğim husus; toplumun tüm dinamiklerini siyaset mekanizmasını, basını, STK'ları, meslek kuruluşları ortak paydada buluşması gerekir. Ortak paydamız Zonguldak'tır. Tartışmalar eleştiriler olacaktır. Eleştiri sınırları dışında olmayalım ki herkes işine odaklansın. Herkes Zonguldak paydasına odaklansın. Enerjimizi Zonguldak paydasında harcayalım. Basından destek istiyoruz. Basının bize yol göstermesini istiyoruz. Ne derecede başarılı olabilirsek Zonguldak'a katkı sağlamış oluruz. Her zaman bana ulaşabileceğiniz mesafedeyim. Bu konuda herhangi bir mesafemizin olmadığını da fiili olarak gösterecğğim. Bunun alternatifini düşünmek bile istemiyorum. Kaybeden hepimiz oluruz. Ülke kazansın, Zonguldak gelişsin. Amacımız gayemiz budur. Sizlerle beraber desteklerinizle başarırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Zonguldak Kömürspor için destek

Zonguldakspor'un geçmişte köklü bir kulüp olduğunu hatırlatan Vali Tutulmaz, şöyle dedi:

"Spor toplumun en önemli dinamiklerinden birisi. Zonguldakspor bu kentin geçmişinde önemli konumdaydı. Ben bu duyguyu daha önce de Siirt'te yaşadım. Burada da benzerini gördüm. Spor bir kişinin bir grubun sorumluluğuna bırakıldığı zaman bunun altından kalkmak kolay değil. Herkes karınca kararınca destek vermebi lazım. Sadece Vali, belediye başkanından destek istenirse eksik kalır. Buna herkesin sahip çıkması lazım. Kombine biletlerinin alınması lazım. Kulüp olumsuz gitmeye başladığında eleştiri okları yöneticilerin üzerine gidiyordu. Herkesin buna destek vermesini isteriz. Valilik olarak bize düşen ne ise bunu yapmaya çalışırız. Ama valilik olarak kulübü alıp herşeyiyle ilgilenmek söz konusu değil." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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