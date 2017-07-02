Vali Tuna Veda Etti

Şanlıurfa Valiliği görevinden Merkez Valiliğine atanan Güngör Azim Tuna, veda mesajı yayımladı.



Tuna, mesajında, "Hazreti İbrahim'in ateşinin serin ve selamet olduğu mübarek kent" olarak tanımladığı Şanlıurfa'da 25 Haziran 2016 tarihinde göreve başladığını anımsattı.



Görev yaptığı dönemde yaşanan 15 Temmuz darbe girişimini, devlet ve millet el ele vererek başarıyla engellediklerini dile getiren Tuna, şunları kaydetti:



"Peygamberler diyarı Şanlıurfalı hemşerilerimiz her zaman devletin yanında olmuş ve her zaman desteklerini göstermişlerdir. Bizler devletimize ve milletimize hizmet etmeye gönül vermiş, görev bilinci hiçbir zaman kaybetmemiş bir şekilde görev yapmaya devam ettik. Şanlıurfa, kahramanlık ruhunun halen yaşadığının önemli bir kanıtıdır. Şanlıurfa, bütün farklılıkları, bütün renkleri, bütün değerleriyle sevginin, hoşgörünün, birbirine saygının şehridir. Dini ve kültürel mirasıyla sahip olduğu zenginliği aşikardır."



Tuna, yaklaşık 1 yıl önce görevine başlarkenki tek amacının halka ve devlete hizmet olduğunu belirterek, şunları ifade etti:



"Bir vakitler nice peygamberlere ev sahipliği yapmış ve onların değerlerinin feyiz dağıttığı bu mübarek topraklarda 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla gönül yolculuğumuza devam ederken, başta tüm Şanlıurfalı hemşehrilerime, güzide sivil toplum kuruluşlarına, değerli emanetlerimiz şehit aileleri ve gazilerimize, bütün kurum ve kuruluşlara, değerli basın mensuplarına bizimle gönül birliği etmelerinden dolayı şükranlarımı sunar, sağlık ve afiyet diler, herkesi sevgi ve saygıyla selamlarım."