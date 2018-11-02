Vali Tekinarslan İlçelere Veda Ziyaretinde Bulundu

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Elbyli, Polateli, Musabeyli ilçesine veda ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi ile mülkiye başmüfettişliğine atanan Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Polateli Kaymakamı Mahmut Şener, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul Avcı, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz ile 3 ilçesinin jandarma ve ilçe emniyet müdürlüğü ile kurum ve kuruşlar ve vatandaşlara veda ziyaretinde bulundu. - KİLİS