Vali Taşyapan'dan Müftü Arvas'a Ziyaret
Van Valisi İbrahim Taşyapan, İl Müftüsü Nimetullah Arvas’a veda ziyaretinde bulundu.
Van Valisi İbrahim Taşyapan, İl Müftüsü Nimetullah Arvas'a veda ziyaretinde bulundu.
Son kararnameyle merkeze alınan Vali İbrahim Taşyapan, veda ziyaretleri kapsamında İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ı makamında ziyaret etti. Taşyapan; Müftü Arvas'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, birlikte çalışmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Müftü Arvas ise, "Ziyaretlerinden dolayı şahsım ve temsil ettiğim kurumum adına şükranlarımı arz eder, Yüce Allah'tan zat-ı alinize sıhhat, afiyet ve muvaffakiyetler dilerim" temennilerinde bulundu. - VAN