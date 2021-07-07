Vali Su: "Türkiye bundan sonrada KKTC'nin yanında olmaya devam edecek"
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Vali Su: "Türkiye bundan sonrada KKTC'nin yanında olmaya devam edecek"

Vali Su: 'Türkiye bundan sonrada KKTC'nin yanında olmaya devam edecek'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıldönümü münasebetiyle beraberindeki heyetle birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 47. yıldönümü münasebetiyle beraberindeki heyetle birlikte Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Su, Türkiye'nin bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğini kaydederek, bu anlamlı gün münasebetiyle 47 yıl önce Kıbrıs Barış Harekatı'nda canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle. kahraman gazileri minnetle yad etti. Su. bu vesileyle tüm Kıbrıs Türk halkının '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı.

Konsolos Mendeli de Kıbrıs Türklerinin özgürlüklerine kavuşmalarını sağlayan aziz şehitleri ve kahraman gazileri şükran ve minnetle andı.

Ziyarette Vali Su, Başkonsolos Mendeli ve beraberindeki heyetle bir süre görüştü. - MERSİN

Vali Su: 'Türkiye bundan sonrada KKTC'nin yanında olmaya devam edecek'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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