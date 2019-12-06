Vali Su, Mut ilçesini ziyaret etti
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Vali Su, Mut ilçesini ziyaret etti

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mut ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

06.12.2019 17:36 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:08
Vali Su, Mut ilçesini ziyaret etti

Valisi Ali İhsan Su, ilçesinde ziyaret ve incelemede bulundu.

Vali Su, ilk olarak Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret ederek, ilçede çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker'i de ziyaret eden Su, Mut Engellilere Umut Derneği başkan ve üyeleriyle de bir araya geldi.

Vali Su, ayrıca Mut Kütüphanesi'nde düzenlenen "Gülümseyen Kitaplar Gülümseyen Yarınlar Projesi" kapsamındaki etkinliğe ve Mut Orman İşletme Müdürlüğü Lokali'nde gerçekleştirilen "Zeytin - Zeytinyağı Üretim, Pazarlama ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Kaynak: AA
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