Vali Soytürk'ten Kıbrıs Gazilerine ziyaret
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Vali Soytürk'ten Kıbrıs Gazilerine ziyaret

Vali Soytürk'ten Kıbrıs Gazilerine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kıbrıs gazilerini evlerinde ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk eşi Nurdan Soytürk ve protokol üyeleri ile birlikte, Kilis'te yaşayan gaziler, ziyarete devam ediyor. Vali Soytürk, son olarak, Kıbrıs Gazileri Abdi Vuran, Ökkeş Akpınar, Muzaffer Kaya ve Mehmet Kaptan'ı evlerinde ziyaret etti. Vali Soytürk, Kora gazileri Kıbrıs Gazileri, terör gazileri ile roketli saldırılarda yaralanan sivil vatandaşlar ile şehit ailelerini ziyaretini sürdürüyor. Kıbrıs Gazilerine ziyaret eden Vali Soytürk, gazilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. - KİLİS

Vali Soytürk'ten Kıbrıs Gazilerine ziyaret
Vali Soytürk'ten Kıbrıs Gazilerine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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