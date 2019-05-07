Vali Soytürk, Şehit Aileleri ile İftarda Bir Araya Geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, Şehit aileleri onuruna bir iftar yemeği verdi.

Vali Soytürk, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verilen Şehit P. Uzman Çavuş.Yunus Emre Doğan ve Şehit Polis Memuru Ali Osman Şahin'in aileleri onuruna iftar programı düzenlendi. Programa Vali Recep Soytürk veşi Nurdan Soytürk, Garnizon ve 1'inci Hudut Alayı Komutanı Piyade Albay Hasan Ufuk Arıcan, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Alay Komutanı Hakan Başaklıgil ile il protokolü katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA