Vali Soytürk,15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik ile bir araya geldi - Haberler
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Vali Soytürk,15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Soytürk,15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik ile bir araya geldi

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk ile bir araya geldi.

KİLİS (İHA) - 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik ile beraberindeki heyet Kilis Valisi Recep Soytürk ile bir araya geldi.

15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik ve beraberindeki dernek üyeleri Cavit Özyardımcı, Sedat Ayyıldız ile Dündar Ziya Gültekin, Vali Recep Soytürk'ü makamında ziyaret ettiler.

Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneğinin çalışmaları hakkında Vali Recep Soytürk'e bilgi verdi. Basına kapalı gerçekleştirilen etkinlik sonrası Dernek üyesi olan Kilisli işadamı Cavit Özyardımcı, 15 Temmuz Derneği Başkanı Abdurrahman Tarık Şebik ile beraberindeki heyeti Kilis'in tarihi ve turistik yerleri ile sahabe türbelerini gezdirerek, Kilis hakkında bilgi verdiği öğrenildi. - KİLİS

Vali Soytürk,15 Temmuz Derneği Başkanı Şebik ile bir araya geldi

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