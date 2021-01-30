Vali Sonel, traktör sürüp, kuzinede ekmek pişirdi
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Vali Sonel, traktör sürüp, kuzinede ekmek pişirdi

30.01.2021 15:49 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:53
Vali Sonel, traktör sürüp, kuzinede ekmek pişirdi

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde ziyaretlerde bulunan Vali Tuncay Sonel, esnafın traktörünü sürdü, bir ailenin evine konuk olup, kuzinede ekmek pişirdi.

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde ziyaretlerde bulunan Vali Tuncay Sonel, esnafın traktörünü sürdü, bir ailenin evine konuk olup, kuzinede ekmek pişirdi.

Tunceli'den geçen yılın haziran ayında Ordu Valiliği'ne atanan Tuncay Sonel, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. İkizce ve Çaybaşı ilçelerindeki kurumları ziyaret eden Vali Sonel, daha sonra esnaf ve bölge halkı ile bir araya geldi. Esnafın hatırını sorarak, sohbet eden Sonel, bereketli kazanç dileğinde bulundu. Sokakta karşılaştığı seyyar simitçinin tüm simitlerini satın alan Sonel, sokakta karşılaştıklarına ikram ederek, ayaküstü sohbetlerde bulundu.Daha sonra esnafın dükkanın yanına park ettiği traktörü gören Vali Sonel, anahtarı alarak, direksiyon başına geçti. Traktörle kısa süre ilçe turu atan Sonel, gençlik yıllarına geri döndüğünü söyledi. Bir ailenin evine de konuk olan Vali Sonel, bir süre aile fertleriyle sohbet etti. Kuzinenin başına geçen Sonel, köy ekmeği pişirerek, beraberindeki protokol üyelerine ikram etti.


Vali Sonel, traktör sürüp, kuzinede ekmek pişirdi
Vali Sonel, traktör sürüp, kuzinede ekmek pişirdi
Vali Sonel, traktör sürüp, kuzinede ekmek pişirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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