Vali Şıldak pandemi uyarılarına devam ediyor
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Vali Şıldak pandemi uyarılarına devam ediyor

24.10.2020 18:00 | Son Güncelleme: 24.10.2020 18:03
Vali Şıldak pandemi uyarılarına devam ediyor

Tüm ülkede olduğu gibi Balıkesir'de vaka artışının devam ettiği Covıd-19 pandemisiyle ilgili uyarılarını sık sık dile getiren Vali Şıldak, her bir vatandaşın tedbirlere istisnasız uyması gerektiğinin altını çizdi.

Tüm ülkede olduğu gibi Balıkesir'de vaka artışının devam ettiği Covıd-19 pandemisiyle ilgili uyarılarını sık sık dile getiren Vali Şıldak, her bir vatandaşın tedbirlere istisnasız uyması gerektiğinin altını çizdi.

Balıkesir'de vaka sayısında büyük artış yaşanması dolasıyla uyarılarını sıklaştıran Vali Şıldak salgının en yüksek seviyeye geldiğini vurguladı. Uyarılarındaki ifadelerinin değişmesi, durumunun ne kadar ciddi bir boyut aldığının en büyük göstergesiyken, Vali Şıldak her bir uyarısında tedbirlere uyma noktasında hassasiyet gösterilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile sosyal hayatın tamamen kontrol altına alınması gerektiğini belirten Vali Şıldak gün içinde yaptığı ikinci paylaşımında; "Değerli Vatandaşlarımız, Sosyal hayatımızı tamamen kontrollü hale getirelim! Balıkesir'de yaşayan herkesin istisnasız olarak tedbirlere uyması gerekiyor. Salgın İlimizde en yüksek seviyede! Her bir vatandaşımızı durumun ciddiyetini anlamaya ve mücadeleye davet ediyorum." ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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