Vali Şıldak, Kahraman İdlip gazisini ziyaret etti
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Vali Şıldak, Kahraman İdlip gazisini ziyaret etti

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Şubat ayında Suriye'nin İdlip bölgesinde yaralanan ve tedavi sonrası Balıkesir'de ailesinin yanına gelen Gazi Astsubay P. Üst. Çvş. Mustafa Yılmaz'ı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Vali Şıldak, Kahraman İdlip gazisini ziyaret etti
23.08.2020 12:01 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:05

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Şubat ayında Suriye'nin İdlip bölgesinde yaralanan ve tedavi sonrası Balıkesir'de ailesinin yanına gelen Gazi Astsubay P. Üst. Çvş. Mustafa Yılmaz'ı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Eşi Fatma Nur Şıldak beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz ile birlikte Şehit P. Onb. Ayhan Yılmaz'ın evladı olan ve 10.02.2020 tarihinde Suriye'nin İdlib bölgesinde yapılan saldırı sonucu yaralanarak, Ankara GATA'da tedavi altına alınan, gördüğü tedavinin ardından geçtiğimiz hafta Balıkesir'e gelen Gazi Astsubay P. Üst. Çvş. Mustafa Yılmaz'ı ve ailesini evinde ziyaret etti. Balıkesir'de de tedavisine devam edecek olan Gazi Mustafa Yılmaz, ziyaretleri ve verdikleri moral için misafirlerine teşekkür ettiğini ifade etti.

Vali Şıldak Gaziye, Devletin her zaman yanlarında olduğunu, bir ihtiyaçları olduğunda kapılarının her zaman kendilerine açık olduğunu belirterek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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