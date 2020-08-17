Vali Şıldak Balıkesir'i karış karış geziyor Hafta içi olduğu gibi hafta sonu da ziyaret ve denetim programlarına devam eden Vali Hasan Şıldak, Pazar günü Marmara İlçemizde incelemelerde bulundu.

Marmara'da yoğun bir program kapsamında inceleme yapan Vali Şıldak; Marmara Kaymakamlığı, Marmara Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti. Vatandaşlarla da çeşitli mahallelerde bir araya gelen Vali Şıldak,Avşa Adasında da incelemede bulundu. Kaynak: Bültenler