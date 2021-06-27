Vali Sezer " Tesisimizde Ürettiğimiz Beton ve Kilit Parkelerle, Köy Yollarımızı Düzenliyoruz"

( 27. 06. 2021) Vali Yunus Sezer, hafta sonu Balışeyh ve Keskin ilçeleri ile merkeze bağlı Ahılı köyünde incelemelerde bulundu.

KIRIKKALE-( 27. 06. 2021) Vali Yunus Sezer, hafta sonu Balışeyh ve Keskin ilçeleri ile merkeze bağlı Ahılı köyünde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Balışeyh/Işıklar köyü yakınlarında faaliyet gösteren İl Özel İdaresine ait Beton Santrali ve Kilit Parke Üretim Tesisinde incelemelerde bulunan Vali Sezer, tesisin üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tesiste üretilen beton ve kilit parkelerle köy yollarının düzenlendiğini ifade eden Vali Sezer, tesis ziyaretinin ardından Balışeyh ilçesine bağlı Ulaklı ve Beşbıçak köyleri arasında devam eden beton yol çalışması ile Ahılı Köyü kilit parke yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Yol çalışmalarının son durumuyla ilgili İl Özel İdare yetkililerinden ve yol çalışmalarını yürüten yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağını belirten Vali Sezer, işçilere kolaylıklar diledi.

Daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleri, İl Özel İdaresi, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Keskin Belediyesi işbirliği ile Keskin'de devam eden sokak sağlıklaştırılma projesinin uygulandığı alanda incelemelerde bulunarak çalışmalara ilişkin bilgi alan Vali Sezer, çarşı esnafına da hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulundu.

Ziyaret ve incelemelerinde Vali Yunus Sezer'e, Balışeyh Kaymakam Vekili İbrahim Gökçe, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan ve ilgiler eşlik etti.

Kaynak: Habermetre