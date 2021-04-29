Bilecik'te "tam kapanma toplantısı" düzenlendi
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Bilecik'te "tam kapanma toplantısı" düzenlendi

Bilecik'te 'tam kapanma toplantısı' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Tam Kapanma" sürecine dair planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında "Tam Kapanma" sürecine dair planlama ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, İçişleri Bakanlığının "Tam Kapanma Tedbirleri" genelgesi gereği koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınması gereken önlemler değerlendirildi.

Toplantıda, tam kapanma sürecinde sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere yapılacak tüm denetim faaliyetlerinin kapsamlı, etkili ve sürekli olacağı bildirildi.

Kapanma sürecinde üretimi aksatmadan denetimleri ve tedbirleri en üst seviyede tutacaklarını belirten Şentürk, "Bugüne kadar alınan kararlarda Bilecikli halkımızdan uyum gördük, Bileciklilere teşekkür ediyorum. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca vatandaşlarımızı mağdur etmemek için kararlar aldık. Tam kapanmanın amacı riski bertaraf etmek. Bu sürecini iyi değerlendirerek vaka sayılarını minimum seviyeye indirmek istiyoruz. Hayatımızı normale döndürmemiz ve çarkların sağlam çalışabilmesi için 3 haftalık kapanma döneminde alınacak tedbirlere tam riayet edeceğiz. Tam kapanma bizler için önemli bir fırsat, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz." dedi.

Toplantı, pandemi kurulu üyelerinin tam kapanma sürecinde alınacak tedbirlerin işleyişi hakkına değerlendirmelerde bulunmasıyla sona erdi.

Bilecik'te 'tam kapanma toplantısı' düzenlendi
Bilecik'te 'tam kapanma toplantısı' düzenlendi
Bilecik'te 'tam kapanma toplantısı' düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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