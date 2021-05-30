Vali Şentürk, Kur'an kursu binasında incelemelerde bulundu
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Vali Şentürk, Kur'an kursu binasında incelemelerde bulundu

Vali Şentürk, Kur'an kursu binasında incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler 4-6 yaş grubu Kayıboyu Kur'an Kursu binasında incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk ve beraberindekiler 4-6 yaş grubu Kayıboyu Kur'an Kursu binasında incelemede bulundu.

Vali Bilal Şentürk ve Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Kayıboyu Cami Yaptırma Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı Ehliman Bozkurt ile birlikte yakın zamanda hizmete girecek olan 4-6 yaş grubu için yapılan Kuran kursu binasında incelemelerde bulundu. Bilecik İl Müftüsü olarak atandığından beri 4-6 yaş gurubu Kur'an kursları faaliyetlerine önem verdiklerini kaydeden Erhun, "4-6 yaş Kur'an kursu inşaatının da en kısa zamanda bitirilerek, hizmete girmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. 7 sınıf ve ortalama 105 öğrenciye eğitim verecek olan kursumuzda 2021-2022 eğitim öğretim döneminde öğrencilerle buluşmasını hedefliyoruz" dedi. - BİLECİK

Vali Şentürk, Kur'an kursu binasında incelemelerde bulundu
Vali Şentürk, Kur'an kursu binasında incelemelerde bulundu
Vali Şentürk, Kur'an kursu binasında incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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