Vali Şentürk, Korona virüs operasyon merkezini gezdi Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüs operasyon merkezini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Korona virüs operasyon merkezini gezerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Serkan Kadir Keskin, Korona virüs operasyon merkezini gezen Vali Şentürk'e Bilecik'teki pandemi planı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bilecik'te her türlü önlemin alındığı belirten İl Müdürü Keskin, Bilecik'te herhangi bir pozitif kanıya rastlanmadığı söyledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA