Vali, Perşembe Yaylası'na hayran kaldı
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Vali, Perşembe Yaylası'na hayran kaldı

Ordu Valisi Tuncay Sonel, önemli turizm destinasyonlarının yer aldığı Aybastı ilçesinde gezi, inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Vali, Perşembe Yaylası'na hayran kaldı
28.06.2020 08:51 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:55

Ordu Valisi Tuncay Sonel, önemli turizm destinasyonlarının yer aldığı Aybastı ilçesinde gezi, inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Aybastı ilçesine giderek, ilçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan bin 500 rakımlı Karadeniz'in gözde yaylalarından olan Perşembe Yaylası'nda dünyaca ünlü mendereslerin kıyısında bulunan gölet ile doğal güzelliği ve faunasıyla ilgi çeken Çiseli Şelalesini gezen Vali Sonel, hayranlığını gizleyemedi. Mayıs ve Haziran aylarında Ordu'nun yaylalarında açan Orman Güllerinin ise doğaya ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

Vali Tuncay Sonel, Aybastı ilçesinin Perşembe Yaylası'na 5 kilometre uzaklıkta bulunan bungalov evleri, restoranı ve piknik alanlarıyla doğa severlere hizmet veren Aybastı Kent Ormanı ile Kabaktepe mesire alanını da gezerek, incelemelerde bulundu. Mesire alanında piknik yapan vatandaşlarla da sohbet etti.

Vali Sonel, Aybastı ilçesinin doğal güzelliklerinin yanında ilçede faaliyet gösteren 1999 Yılında Çakırlı Mahallesi'nde kurulan Or-Ay Süt Ürünleri işletmesini de ziyaret ederek, yapılan üretim hakkında işletme sahibi Aslan Güdük'ten bilgi aldı.

Aybastı ilçesinde faaliyet gösteren Meska Triko işletmesini de ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, işletme sahibi Mesut Kacemer'den yapılan üretim hakkında detaylı bilgi alarak, işletmeyi gezdi.

Aybastı ilçe merkezinde esnafları da ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, esnafın hal ve hatırlarını sordu. Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihalde bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA

Manşet

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