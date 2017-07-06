Vali Pehlivan, 15 Temmuz Gazisiyle Bir Araya Geldi

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz gazisi Ferhat Cebe ile bir araya geldi.



Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı mücadele ederken, o tarihteki adıyla İstanbul Boğaz Köprüsü'nde ayağından yaralanarak gazi olan Ferhat Cebe'yi makamında kabul etti.



Cebe ile sohbet eden Vali Pehlivan, şehit ve gazilerin hakkının ödenemeyeceğini ve devlet olarak şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.



Öte yandan çeşitli kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, görevine yeni başlaması dolayısıyla Vali Ali Hamza Pehlivan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.