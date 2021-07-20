Vali Orhan Tavlı, Şehit Aileleri, Gaziler, Kamu Kurum Kuruluş Temsilcileri ve Vatandaşlarla Bayramlaştı

Vali Orhan Tavlı, Şehit Aileleri, Gaziler, Kamu Kurum Kuruluş Temsilcileri ve Vatandaşlarla BayramlaştıMuğla Öğretmenevinde, Valilik tarafından düzenlenen programda Vali Orhan Tavlı, Bayramlaşma programına kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yetkilileri ve vatandaşların Kurban...

Vali Orhan Tavlı, Şehit Aileleri, Gaziler, Kamu Kurum Kuruluş Temsilcileri ve Vatandaşlarla BayramlaştıMuğla Öğretmenevinde, Valilik tarafından düzenlenen programda Vali Orhan Tavlı, Bayramlaşma programına kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK yetkilileri ve vatandaşların Kurban Bayramını kutlayarak, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu. Bayramlaşma programına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Orman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninin ardından Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, burada şehit aileleri ile bir araya gelip bayramlarını kutladı. Vali Orhan Tavlı daha sonra, Şehit Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur'un, Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz'ın Şehit Polis Memuru Burhanettin Kurtuluş'un ailelerini ve Gazi Mustafa Yılancı'yı, Gazi Atila Kuruyan'ı evlerinde ziyaret etti.

Kaynak: Habermetre