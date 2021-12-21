VALİ ORHAN TAVLI'NIN KATILIMLARIYLA KÜTÜPHANE AÇILIŞI YAPILDI

MENTEŞE, MUĞLA (Habermetre) - Muğla Final Eğitim Kurumları tarafından Vali Recai Güreli İlkokulu bünyesine kazandırılan kütüphanenin açılış törenine; Vali Tavlı'nın yanı sıra Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, Final Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Ali Coşkun katıldı.

İlimizde kütüphanesiz okulun kalmadığını belirten Vali Tavlı, protokol mensupları ve öğrencilerle birlikte kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Açılış konuşmasının ardından modern tasarımda dizayn edilmiş kütüphaneyi yerinde inceleyen Vali Tavlı, kütüphanenin yapımına katkı sunan Hayırsever Ali Coşkun'a teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu. Hayırsever Ali Coşkun, bu anlamlı proje sayesinde okula kütüphane kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Sınıf ziyaretinin ardından Vali Tavlı, beraberindeki protokol mensupları ile birlikte Menteşe Gazi Anadolu Lisesindeki kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Menteşe Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Lisesi atölyelerinde öğretmen ve öğrenciler tarafından üretilen modüler kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Tavlı, öğrencilerle sohbet etti. Diğer ilçelerde ise eş zamanlı olarak Kaymakamların ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımlarıyla kütüphane açılışları gerçekleştirildi.

"Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığının finansal desteği, hayırseverlerimizin katkıları ve meslek liselerimizin üretimi sayesinde, bir ay gibi kısa sürede kütüphanesi olmayan 322 okul, modern kütüphaneye kavuştu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet