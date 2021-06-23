Vali Orhan Tavlı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yeni Hizmet Binasını Ziyaret Etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, geçtiğimiz ay hizmete açılan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak tarafından karşılanan Vali Orhan Tavlı, hizmet binası hakkında bilgi aldı.

Vali Orhan Tavlı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile 2021 yılında ilk 6 ay içerinde gerçekleştirilen tarımsal proje ve çalışmalarını değerlendirdi.

Ziyaret sonunda üreticilerle görüşen Vali Orhan Tavlı, vatandaşlara yöresel ürün ile Tarım İl Müdürlüğünün takvimini hediye etti.

Kaynak: Bültenler