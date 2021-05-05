VALİ ÖNER, MASKELERİ ESKİYEN SÜRÜCÜLERİ UYARDI
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VALİ ÖNER, MASKELERİ ESKİYEN SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARDAHAN'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' kapsamında Vali Hüseyin Öner, denetim yaparak sürücülere maske dağıttı.

ARDAHAN'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' kapsamında Vali Hüseyin Öner, denetim yaparak sürücülere maske dağıttı. Vali Öner, eskimiş maskelerin hiçbir faydasının olmayacağını hatırlattı.

Ardahan-Göle yolunda yapılan denetimlere Vali Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Karayolları 123. Şube Şefi Ümit Yıldırım katıldı.

Denetim sırasında emniyet kemerinin önemine dikkat çeken Vali Öner, 'Kemerim hep aklımda' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında kontrol noktasında durdurduğu araç sürücülerine yaşanmış olan kazaları gösteren videolar izlettirdi. Vali Öner, hafta sebebiyle sürücülere çeşitli hediyeler verdi.

Sohbet ettiği bazı sürücülerin maskelerinin eskimiş olduğunu gören Vali Hüseyin Öner, 'Eskimiş maskenin bir faydası olmaz, Virüsler vızır vızır geçer, maske konusuna çok dikkat edelim" diye uyarıda bulundu.

VALİ ÖNER, MASKELERİ ESKİYEN SÜRÜCÜLERİ UYARDI
VALİ ÖNER, MASKELERİ ESKİYEN SÜRÜCÜLERİ UYARDI
VALİ ÖNER, MASKELERİ ESKİYEN SÜRÜCÜLERİ UYARDI
VALİ ÖNER, MASKELERİ ESKİYEN SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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