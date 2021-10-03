Vali Öner'den Posof Kaymakamı Çelik'e ziyaret

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, göreve yeni başlayan Posof Kaymakamı Ahmed Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakamlar Kararnamesi ile Posof Kaymakamı olarak atanan Ahmed Çelik, görevine başladı. Vali Öner, beraberinde Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ile birlikte Kaymakam Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Çelik ile bir süre makamda sohbet eden Vali Öner, görevinde başarılar diledi. - ARDAHAN

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