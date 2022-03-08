Vali Öner'den çalışan kadınlara karanfil

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle çalışan bayanlara karanfil verdi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Vali Hüseyin Öner, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile birlikte kadın esnaf ve çalışanları ziyaret etti. Vali Öner, kadınlara karanfil hediye ederek günlerini kutladı.

Bu yıl kadınları iş yerlerinde bizzat ziyaret ederek günlerini kutlamak istediğini ifade eden Vali Öner, "Bugün özellikle sizleri ziyaret edip gününüzü kutlamak istedik. Gününüzün kutlu ve hayatınızda başarılara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayatımızda kadınlarımızın rolü ve öneminin farkındayız. Bizler sizlerin başarılı olması için her zaman destekçiniz olacağız" dedi.

Öner, ziyarette kadınların ikramlarını da kabul etti. - ARDAHAN