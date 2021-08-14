Vali Ömer Seymenoğlu Sütçüler ilçesini ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Ömer Seymenoğlu Sütçüler ilçesini ziyaret etti

Vali Ömer Seymenoğlu Sütçüler ilçesini ziyaret etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Ömer Seymenoğlu Sütçüler ilçesini ziyaret ederek ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ömer Seymenoğlu Sütçüler ilçesini ziyaret ederek ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Seymenoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti, ilçe Kaymakamı Ayşe Karaca'dan devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Vali Seymenoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde, meydana gelen yangında fedakarca görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Erdoğan Yüksek Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Kibariye Müge Anlı Cem Yılmaz Işın Karaca
Spor Muslera Caner Erkin Alex Teixeira Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Ömer Seymenoğlu Sütçüler ilçesini ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 00:29:19. #1.15#

title