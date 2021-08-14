Vali Ömer Seymenoğlu Sütçüler ilçesini ziyaret etti

Vali Ömer Seymenoğlu Sütçüler ilçesini ziyaret ederek ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ömer Seymenoğlu Sütçüler ilçesini ziyaret ederek ilçede devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Seymenoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti, ilçe Kaymakamı Ayşe Karaca'dan devam eden kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Vali Seymenoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinde, meydana gelen yangında fedakarca görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre